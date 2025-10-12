به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سازهای ایرانی «شاهو» به آهنگسازی و رهبری حامد صقیری، شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر تازهترین آلبوم خود با عنوان «رقصی چنین میانه میدانم آرزوست» را در قالب کنسرتی در تالار وحدت رونمایی میکند.
این آلبوم که ضبط آن در پاییز سال گذشته صورت گرفته است، ادای دینی است به دلاوریهای خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران که در هشت سال دفاع مقدس با شجاعت و فداکاری برای سربلندی و پایداری وطن جنگیدند و نام ایران را جاودانه کردند.
حامد صقیری در این آلبوم روایتی صمیمی و واقعی از زندگی خود به عنوان فرزند شهید خلبان و پدرانی را ارائه میدهد که با وجود دشواریها و ناملایمات، دلیرانه برای دفاع از میهن ایستادگی کردند و به شهادت رسیدند. بخشی از این اثر نیز به زندگی همسران این قهرمانان اختصاص دارد؛ مادرانی که سالها با شکیبایی، بار سنگین انتظار، دلتنگی و سختیهای روزگار را به دوش کشیدند.
جولان (شعر: مولانا)، رقص در آسمان، شهان آسمانی (شعر: مولانا)، روزهای بیآینه (شعر: یوسفعلی میرشکاک)، شهپر خورشیدها (شعر: یوسفعلی میرشکاک)، نامشان زمزمهی نیمه شب مستان باد و دیدار روی یوسف کنعانم آرزوست (شعر: مولانا) قطعاتی از این آلبوم هستند که در کنسرت پیشرو اجرا میشوند.
ارکستر سازهای ایرانی شاهو به آهنگسازی و رهبری حامد صقیری ، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه چهارشنبه بیست و سوم مهر در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.
نظر شما