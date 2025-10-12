۳۳ فضای آموزشی استان ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مرحله نخست بهره برداری از پروژه‌های نهضت توسعه عدالت فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی استان ایلام با عنوان مهر پُر افتخار همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

در این مرحله ۱۰۹ کلاس در قالب ۳۳ فضای آموزشی به متراژ ۱۲۶۶۵ متر مربع به بهره برداری رسید ۳۲۰۰ دانش‌آموز از فضاهای جدید آموزشی بهره مند خواهند شد.

انجام ۵۲ هزار متر مربع ایزوگام، ۳۷ هزار متر مربع آسفالت، ساخت ۵۵ چشمه سرویس بهداشتی مدارس، تعمیر ۱۰۰۰ نیمکت از جمله سایر خدمات ارائه شده‌ای بود که در قالب مرحله نخست مهر پر افتخار اجرا شد.