۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان افتتاح شد

مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان افتتاح شد

اهواز - مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان روز چهارشنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۴ از افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت سه‌هزار و ۴۷۱ متر مربع و با زیربنای یک‌هزار و ۵۶۶ متر مربع ساخته شده و در راستای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان افزود: در خوزستان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، ۶۸۱ پروژه آموزشی در راستای تحقق عدالت آموزشی آغاز شده است.

علی‌فر در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت و مشارکت مردم، این پروژه‌ها به سرانجام برسند و سرانه فضاهای آموزشی در استان به شکل چشمگیری بهبود یابد.

