مدرسه ۱۲ کلاسه دارخوین شادگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت سههزار و ۴۷۱ متر مربع و با زیربنای یکهزار و ۵۶۶ متر مربع ساخته شده و در راستای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان افزود: در خوزستان با بهرهگیری از تمام ظرفیتها، ۶۸۱ پروژه آموزشی در راستای تحقق عدالت آموزشی آغاز شده است.
علیفر در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت و مشارکت مردم، این پروژهها به سرانجام برسند و سرانه فضاهای آموزشی در استان به شکل چشمگیری بهبود یابد.
نظر شما