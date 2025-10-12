عملکرد وزارت علوم در اجرای تکالیف سال نخست برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی عملکرد وزارت علوم در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه انجام تکالیف تعیین شده برای سال نخست برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: ناظر بررسی رضایت تکالیف وزارت علوم با تأیید این موضوع اعلام کرد که گزارش مربوطه در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این وزارتخانه در تدوین و ابلاغ آئین نامه مرتبط با ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی اقدامات شایسته‌ای انجام داده که قابل تقدیر است.