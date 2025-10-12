به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش دهگلان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری اولین محفل قرآنی ویژه دانش آموزان در دهگلان، از آغاز برگزاری سلسله محافل انس با قرآن کریم ویژه دانشآموزان این شهرستان خبر داد.
محمدعلی محمدی افزود: این محافل با حضور قاریان بینالمللی قرآن کریم از جمله وحید نظریان و محمد کاظمی، قاری برجسته استانی سامان صیدی و همچنین حضور تلاوتکننده نوجوان و آیندهدار قرآن، پارسا سعیدی، در مدارس سطح شهرستان دهگلان برگزار میشود.
وی یادآور شد: این برنامه با هدف ترویج مفاهیم و معارف قرآنی در میان نسل نوجوان، با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: حضور اساتید مطرح قرآنی در کنار دانشآموزان، نقش مؤثری در تقویت روحیه معنوی، انس با قرآن کریم و گسترش آموزههای دینی در فضای آموزش و پرورش ایفا میکند.
مدیر آموزش و پرورش دهگلان همچنین ابراز امیدواری کرد که این محافل بتواند زمینهساز شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در میان نوجوانان و دانشآموزان شهرستان باشد.
