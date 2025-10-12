پلیس: ۲نفر از عوامل درگیری در درمانگاهی در شهریار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عاملان حمله به پرسنل یک درمانگاه در منطقه «خادم آباد» باغستان شهریار خبر داد و اظهار داشت: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی که درگیری همراهان یک بیمار با پزشک و کارکنان درمانگاهی در شهریار را نشان می‌داد، دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهریار افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهریار با انجام اقدامات فنی و کارآگاهی، دو نفر از عاملان این درگیری را شناسایی و با هماهنگی دادستان شهرستان، در عملیاتی در خادم آباد بازداشت کردند.