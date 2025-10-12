  1. استانها
  2. تهران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

پلیس: ۲نفر از عوامل درگیری در درمانگاهی در شهریار دستگیر شدند

پلیس: ۲نفر از عوامل درگیری در درمانگاهی در شهریار دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی شهریار از دستگیری دو نفر از عوامل درگیری در درمانگاهی در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عاملان حمله به پرسنل یک درمانگاه در منطقه «خادم آباد» باغستان شهریار خبر داد و اظهار داشت: پس از انتشار فیلمی در فضای مجازی که درگیری همراهان یک بیمار با پزشک و کارکنان درمانگاهی در شهریار را نشان می‌داد، دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهریار افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهریار با انجام اقدامات فنی و کارآگاهی، دو نفر از عاملان این درگیری را شناسایی و با هماهنگی دادستان شهرستان، در عملیاتی در خادم آباد بازداشت کردند.

کد خبر 6620070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها