۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

دستگیری سارق موبایل در شهریار؛ اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

شهریار- فرمانده انتظامی شهریار، از شناسایی و دستگیری یک سارق موبایل با ۱۲ فقره سرقت و کشف ۷ دستگاه گوشی سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک سارق موبایل با ۱۲ فقره سرقت و کشف ۷ دستگاه گوشی سرقتی خبر داد.

وی در تشریح این خبر افزود: پس از وقوع چندین فقره سرقت موبایل در سطح شهریار، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

فتاحی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران کلانتری ۱۱ موفق به شناسایی سارق موبایل‌قاپ شده و پس از تعقیب و گریز کوتاه، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهریار گفت: سارق در تحقیقات پلیس به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد خبر 6575124

