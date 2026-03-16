به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در جمع خبرنگاران، در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال گفت : در شرایط حساسی که کشور در معرض تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای تروریست قرار گرفته حفظ آرامش و امنیت روانی شهروندان بزرگترین اولویت این دادستانی است .

وی ادامه داد: مردم فهیم و مومن شهریار با احترام به خون پاک شهیدان چهارشنبه آخر سال را با آرامش و به دور از هرگونه استفاده از مواد محترقه برگزار نمایند.

دادستان دادستان عمومی و انقلاب شهریار در پایان افزود: دستور دستگیری افرادی که در چهارشنبه آخر سال با ایجاد صداهای مهیب باعث ایجاد ترس و وحشت گردند صادر شده است و ضابطین قضایی موظف به دستگیری این افراد می باشند.