  1. استانها
  2. تهران
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۳

مهدی محمدی:

برهم زنندگان نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال در شهریار دستگیر می‌شوند

شهریار- دادستان دادستان عمومی و انقلاب شهریار از صدور دستور حکم دستگیری افرادی که در چهارشنبه آخر سال با ایجاد صداهای مهیب باعث ایجاد ترس و وحشت می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در جمع خبرنگاران، در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال گفت : در شرایط حساسی که کشور در معرض تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای تروریست قرار گرفته حفظ آرامش و امنیت روانی شهروندان بزرگترین اولویت این دادستانی است .

وی ادامه داد: مردم فهیم و مومن شهریار با احترام به خون پاک شهیدان چهارشنبه آخر سال را با آرامش و به دور از هرگونه استفاده از مواد محترقه برگزار نمایند.

دادستان دادستان عمومی و انقلاب شهریار در پایان افزود: دستور دستگیری افرادی که در چهارشنبه آخر سال با ایجاد صداهای مهیب باعث ایجاد ترس و وحشت گردند صادر شده است و ضابطین قضایی موظف به دستگیری این افراد می باشند.

کد خبر 6775864

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها