  1. استانها
  2. تهران
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

سارق به عنف در معابر شهریار دستگیر شد

شهریار- فرمانده انتظامی شهریار، از شناسایی و دستگیری یک سارق موبایل‌قاپ در معابر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک سارق موبایل‌قاپ در معابر ملارد خبر داد.

وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت موبایل در سطح شهریار گفت: پیگیری ویژه و انجام اقدامات فنی و پلیسی در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی قرار گرفت.

فتاحی افزود: مأموران با انجام عملیات هوشمندانه و تعقیب و گریز کوتاه، موفق به دستگیری سارق شدند و در بازرسی از وی، ۶ دستگاه گوشی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهریار در پایان تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6579592

