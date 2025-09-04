سارق به عنف در معابر شهریار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان فتاحی، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک سارق موبایل‌قاپ در معابر ملارد خبر داد.

وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت موبایل در سطح شهریار گفت: پیگیری ویژه و انجام اقدامات فنی و پلیسی در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی قرار گرفت.

فتاحی افزود: مأموران با انجام عملیات هوشمندانه و تعقیب و گریز کوتاه، موفق به دستگیری سارق شدند و در بازرسی از وی، ۶ دستگاه گوشی سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهریار در پایان تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.