شماره جدید فصلنامه علمی «تئاتر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۱۰۱ فصلنامه علمی «تئاتر» ویژه تابستان ۱۴۰۴ به همت دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات نمایش و با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و به سردبیری مصطفی مختاباد منتشر شد.
در صدویکمین شماره فصلنامه علمی تئاتر ۶ مقاله به شرح ذیل منتشر شده است:
برتولت برشت و پیتر هاکس: تاریخگرایینوین و تئاتر حماسی در زندگی گالیله و اعترافی به نام گوته» نوشته مسلم آئینی، سید مصطفی مختاباد امرئی و اسماعیل نجار، «واکاوی ظرفیتهای نمایشی منظومه هاینیما یوشیج با تکیه بر آرای ارسطو» نوشته میثم زندی، حمیدرضا شعیری و حسن بلخاری قهی، «بازگشت به خویشتن اسلامیِ روشنفکران دینی و تئاترِ مکتبی» نوشته حسن فرضیپور، مجید سرسنگی و کاظم نظری، «معناشناسی تاریخی مفهوم تجدد در اندیشه و آثار مؤیدالممالک فکری ارشاد بر اساس نظریه تاریخ مفهوم راینهارت کوزلک» نوشته عرفان ناظر، «مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخگرایانه عنصر تردید در نمایشنامههای ابتدای دوره یاکوبی ویلیام شکسپیر» نوشته مهدی چاوشور، سید علی روحانی و امیرضا نوریپرتو، «ریختشناسی تئاتر اپیک بر اساس پیوند فرایند درزمانی و مفهوم بیگانهسازی در نمایشنامههای برشت» نوشته امیر بدرظاهر، مسعود دلخواه و فرهاد مهندسپور.
در فصلنامه علمی «تئاتر» رامتین شهبازی به عنوان مدیر داخلی و مرجان سمندری معطوف به عنوان دبیر اجرایی همکاری دارند.
همچنین مقالات منتشر شده در وبگاه این نشریه قابل دریافت است.
