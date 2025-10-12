اعتبارات پدافند غیرعامل آب منطقه ای مازندران جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضوانی عصای یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جذب کامل اعتبارات مصوب این حوزه در سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد و با اشاره به آغاز سال مالی از مهرماه ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۳ گفت: در این بازه زمانی، ۴۳۶ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل به این شرکت اختصاص یافت که بهطور کامل جذب و در حوزههای مختلف هزینه شد.
وی افزود: اعتبار اختصاصیافته در قالب ۱۱ سرفصل اجرایی و تجهیزاتی، در مجموع برای ۳۶ پروژه در نقاط مختلف استان هزینه شد. این پروژهها شامل اقداماتی در زمینههای حفاظت هوشمند، مانیتورینگ، خرید ماشینآلات و خودروهای عملیاتی، بهروزرسانی انبارهای بحران، تأمین کالاهای استراتژیک و نصب سامانه هشدار جمعی بود.
رضوانی با مقایسه اعتبارات امسال با سال گذشته، از رشد دو برابری بودجه پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ خبر داد و تأکید کرد که این افزایش اعتبار نقش مهمی در تقویت زیرساختهای ایمنی، تابآوری و آمادگی استان در برابر تهدیدات احتمالی داشته است.
