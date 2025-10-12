به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) امروز یکشنبه اعلام کرد که پروازهای فرودگاه بینالمللی لس آنجلس موقتاً متوقف شده است.
دلیل این رویداد، نقص فنی در یکی از تجهیزات این فرودگاه ادعا شده است.
سازمان هوانوردی فدرال آمریکا از توقف پروازهای فرودگاه بینالمللی لس آنجلس به دلیل نقص فنی خبر داد.
