عملیات مرگبار پلیس مهاجرت آمریکا در شیکاگو!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسینیوز، پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا میگوید که یک فرد را به دلیل آنچه حمله با خودرو به گروهی از ماموران این نهاد توصیف کرده، به ضرب گلوله از پا درآورده است.
به گفته یکی از سخنگویان وزارت امنیت کشور آمریکا، پلیس مهاجرت در تلاش برای بازداشت این فرد بود اما او پس از مقاومت، خودرویی را به سمت گروه ماموران راند. یکی از ماموران که زیر گرفته شده بود، بلافاصله اقدام به تیراندازی کرد و مهاجم را از پا درآورد. به گفته مقامات، مهاجم اندکی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
پلیس مهاجرت آمریکا میگوید که این فرد سابقه رانندگی پرخطر داشته و در فهرست مهاجران غیرقانونی بوده است. سخنگوی پلیس محلی در منطقه «فرانکلین پارک» گفته است که نیروهای این مرکز در این حادثه دخالتی نداشتند.
جیبی پریتسکِر، فرماندار ایلینوی در پیامی در فضای مجازی نوشت که «موضوع تمام نشده و مردم ایلینوی برای اطمینان از شفافیت و پاسخگو بودن (مقامات) حق شنیدن روایتی کامل و واقعی از آنچه امروز رخ داده است را دارند.»
فرانکلین پارک با حدود ۱۸ هزار نفر جمعیت در نزدیکی فرودگاه «اوهر» شیکاگو واقع شده و نیمی از جمعیت آن را هیسپانیکها (دارای اصالت آمریکای لاتین) تشکیل میدهند.
مقامات اداره مهاجرت آمریکا در هفته گذشته به دستور دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملیاتهای خود را در شیکاگو تشدید کرده است.
