به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی روز شنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه بناب، با بیان این که حوزه برای طلبه، همانند آب دریا برای ماهی است؛ اظهار داشت: حیات علمی و معنوی ما وابسته به حوزه است و باید شاکر نعمت الهی باشیم که خداوند به ما توفیق داده تا در خیمه امام زمان (عج) اجتماع کرده و برای آن حضرت سربازی کنیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: این حوزهها به آسانی به دست ما نرسیدهاند و میراثی هستند که با فداکاریها، شکنجهها، زندانها و محرومیتهای علمای گذشته حفظ شدهاند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بر اساس باور ما، حوزه را پیامبر اکرم (ص) تأسیس کردند و این سیره با مجاهدتهای ائمه معصومین (ع) و علمای شیعه در طول قرنها، با وجود جو خفقان و فشارهای بسیار، تداوم یافته و به دست ما رسیده است.
امام جمعه بناب، با اشاره به فراهمشدن زمینههای مناسب فعالیت پس از انقلاب اسلامی، بر رسالت سنگین طلاب و حوزویان در زمان حاضر تأکید کرد و یادآور شد: امروز باید بتوانیم به آنچه از ما مطالبه شده، عمل کنیم.
وی اولین وظیفه طلاب را حفظ تراث و میراث علمی برشمرد و هشدار داد: قطع ارتباط طلبه با متون اولیه و اصیل، بزرگترین خسارت است. این متون سرمایههایی هستند که با زحمات طاقتفرسای علمای پیشین تدوین شدهاند و باید این ارتباط حفظ شود.
حجت السلام والمسلمین سیدی، «تعمیق علمی» را از دیگر ویژگیهای ممتاز حوزه دانست و اظهار کرد: در حوزههای علمیه، مسائل به صورت عمیق بررسی میشوند و نباید به حفظ سطحی مطالب برای پاس کردن واحدهای درسی اکتفا کرد. وجود حاشیهها و شرحهای متعدد بر کتب درسی، نشاندهنده همین دقت نظر و عمقبخشی است که باید استمرار یابد.
وی بر لزوم نشر آثار و معارف اهل بیت (ع) تأکید کرد و ادامه داد: نباید این معارف در لابهلای کتابها محبوس بماند و وظیفه ما است که با استفاده از ابزار و امکانات جدید، مکتب اهل بیت (ع) را به درستی به جهان اسلام و بشریت عرضه کنیم و پاسخگوی شبهات و مسائل مستحدثه باشیم.
امام جمعه بناب، دفاع از نظام جمهوری اسلامی و مواضع آن را یکی از وظایف مهم حوزویان برشمرد و خاطرنشان کرد: حوزه باید انقلابی باشد و همانگونه که تاکنون طلاب در صحنههای مختلف حاضر بودهاند، از مواضع نظام دفاع کند.
وی راهنماییهای مقام معظم رهبری را چراغ راه حوزههای علمیه دانست.
حجت السلام والمسلمین سیدی، تبلیغ را یکی از رسالتهای اصلی طلاب عنوان کرد و گفت: رسالت ما تنها درس خواندن نیست، بلکه باید علم را منتشر کنیم و جهان اسلام و حتی روستاهای خودمان تشنه معارف ناب هستند و طلاب باید به این نیاز پاسخ دهند.
وی با اشاره به تاریخچه تأسیس حوزه علمیه بناب و زحمات بنیانگذاران آن، بر لزوم حمایت بیشتر مسئولین از حوزههای علمیه به عنوان مراکز اصلی کادرسازی فرهنگی تأکید کرد.
