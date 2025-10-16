به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جمع علما، اساتید حوزه علمیه و خانوادههای روحانیون زنجان در قم با گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار و ۵۳۵ شهید استان زنجان و ۵۰ شهید روحانی، افزود: تمام برکات و دستاوردهای امروز نظام اسلامی، مرهون مجاهدت شهدا و علمایی است که در مسیر حفظ دین و ارزشهای اسلامی ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی و مردمسالاری دینی، روحانیت را بهعنوان حافظان دین و ارزشهای الهی میداند، افزود: در شرایطی که هجمه رسانهای و فرهنگی دشمن علیه باورهای دینی افزایش یافته است، حوزههای علمیه و طلاب جوان رسالت سنگینی در صیانت از معرفت دینی بر دوش دارند.
استاندار زنجان با بیان اینکه مشکلات معیشتی طلاب از جمله پایین بودن شهریه، نداشتن درآمد ثابت، اجاره بهای بالای منزل و هزینههای زندگی از دغدغههای مهم روحانیون است، تصریح کرد: بر اساس بررسیها بیش از سهچهارم طلاب استان در پایینترین سطح معیشتی قرار دارند و لازم است برای رفع این وضعیت، راهکارهای عملیاتی تدوین شود.
وی پیشنهاد داد: برای حمایت از طلاب مستعد و علاقهمند، بورسیههای ویژه و فرصتهای شغلی پارهوقت متناسب با شأن طلبگی در دستگاههای اجرایی استان طراحی شود.
استاندار زنجان افزود: میتوان از ظرفیت طلاب در حوزه آموزش و پرورش، دانشگاهها، مساجد و حتی در عرصه فضای مجازی بهره گرفت تا علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی آنان از توان علمی و دینیشان در ارتقای فرهنگی جامعه استفاده شود.
صادقی با اشاره به ضرورت حضور فعال روحانیت در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۸۵ درصد مردم استان کاربر اینترنت هستند و اگر در این فضا محتوای اثرگذار دینی تولید نشود، نسل جدید از معارف اصیل دینی فاصله میگیرد.
استاندار زنجان گفت: حوزههای علمیه میتوانند با تشکیل گروههای تخصصی، در تولید محتوا و مشاورههای اعتقادی در فضای مجازی نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی بین حوزه و استانداری، گفت: پیشنهاد میکنم تا نشست بعدی، چند کارگروه علمی و راهبردی با همکاری نماینده ولیفقیه در استان، استانداری و علما تشکیل تا راهکارهای مشخص برای حل مشکلات طلاب و ارتقای نقش حوزه در جامعه تدوین شود.
استاندار زنجان همچنین از نقش همسران علما و خانوادههای آنان در همراهی و پشتیبانی علمی و معنوی طلاب تقدیر کرد و گفت:خانوادههای روحانیون شریک مجاهدت علمی و معنوی آنان هستند و لازم است به مشکلات و نیازهای آنان توجه ویژه شود.
وی ضمن دعوت از علما برای حضور در نشست آتی در زنجان، اظهار داشت: هدف ما از این نشستها، گفتوگوی واقعی و حل مسئله و نه تشریفات و نمایش است و امیدواریم با همکاری علما، تحولی در حوزه معرفت دینی و ارتباط مؤثرتر حوزه و حاکمیت شکل گیرد.
نظر شما