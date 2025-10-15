  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

سرمست: پیگیر اجرای سریع طرح‌های توسعه‌ای مس در آذربایجان شرقی هستیم

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه پیگیری اجرای سریع طرح‌های توسعه‌ای مس در آذربایجان شرقی، از اهتمام جدی مدیریت استان برای تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه مشترک با معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو گفت: با تعامل شکل‌گرفته میان نمایندگان استان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پیگیری مگاپروژه‌ها و پروژه‌های زیرساختی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

استاندار با اشاره به اهمیت معادن طلا و مس در آذربایجان شرقی گفت: معادن اندریان، سونگون و سایر ظرفیت‌های معدنی استان از نظر عیار و حجم ذخایر از مهم‌ترین منابع کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: ما درخواست تشکیل هلدینگ طلای ایران با محوریت آذربایجان شرقی را به وزارت صمت ارائه شده که امیدواریم با حمایت این وزارتخانه به مرحله اجرا برسد.

سرمست ادامه داد: استانداری در نظر دارد زنجیره ارزش مس سونگون را تکمیل کرده و از هرگونه خام فروشی جلوگیری کند.

استاندار افزود: توسعه شهرک صنایع مس در ورزقان و حمایت از طرح کاتد مس سونگون از اولویت‌های اصلی ماست تا سهم عادلانه‌ای در ارزش افزوده ملی برای استان ایجاد شود.

