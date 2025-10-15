به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه مشترک با معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایمیدرو گفت: با تعامل شکل‌گرفته میان نمایندگان استان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پیگیری مگاپروژه‌ها و پروژه‌های زیرساختی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

استاندار با اشاره به اهمیت معادن طلا و مس در آذربایجان شرقی گفت: معادن اندریان، سونگون و سایر ظرفیت‌های معدنی استان از نظر عیار و حجم ذخایر از مهم‌ترین منابع کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: ما درخواست تشکیل هلدینگ طلای ایران با محوریت آذربایجان شرقی را به وزارت صمت ارائه شده که امیدواریم با حمایت این وزارتخانه به مرحله اجرا برسد.

سرمست ادامه داد: استانداری در نظر دارد زنجیره ارزش مس سونگون را تکمیل کرده و از هرگونه خام فروشی جلوگیری کند.

استاندار افزود: توسعه شهرک صنایع مس در ورزقان و حمایت از طرح کاتد مس سونگون از اولویت‌های اصلی ماست تا سهم عادلانه‌ای در ارزش افزوده ملی برای استان ایجاد شود.