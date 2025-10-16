صادقی: جامعه امروز بیش از هر زمان به شادی اندیشمندانه و هنری نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران، با قدردانی از هنرمندان، داوران و برگزارکنندگان این رویداد، گفت: «امعه امروز ما بیش از هر زمان به شادی اندیشمندانه و هنری نیاز دارد؛ شادیای که هم بخنداند و هم بیاموزد.
وی با تأکید بر نیاز جامعه به نشاط و امید، هنر کمدی را زبانی اصیل برای بیان حقیقت و ابزاری برای نقد سازنده خواند، افزود: جشنواره فیلمهای کمدی در زنجان، تنها یک رویداد هنری نیست بلکه آیینی برخاسته از دل مردم است که میتواند پیوند سینما و جامعه را تقویت کند.
صادقی با اشاره به پیشینه فرهنگی و هنری مردم زنجان، تأکید کرد: کمدی اگر اصیل باشد، زبان مردم است. زبانی که از سر محبت نقد میکند، نه تمسخر.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با ستایش از کیفیت آثار ارائهشده در جشنواره، گفت: فیلمهای حاضر، خنده را با معنا آمیختند و پلی میان سینما و دل مردم ساختند.
صادقی خواستار استمرار برگزاری چنین رویدادهایی شد و زنجان را نهتنها میزبان یک جشنواره ملی، بلکه صاحب یکی از فرهنگیترین و اجتماعیترین رویدادهای هنری کشور دانست.
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با حضور ۲۴ اثر منتخب، از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۴ با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار شد.
