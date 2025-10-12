زابلی پور: والیبال بانوان هرمزگان باید ارتقا پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه زابلی پور یکشنبه شب در نشست هماهنگی اعزام تیم والیبال بانوان استان هرمزگان به هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور با اشاره به اینکه مسابقات والیبال المپیاد در استان کرمان برگزار میشود، اظهار کرد: از استان هرمزگان ۱۲ بازیکن در رده سنی زیر ۱۵ سال به این رقابتها اعزام خواهند شد و تمامی تستهای فنی و آمادگی جسمانی بازیکنان ثبت و در سامانه آنالیز بررسی میشود تا سطح توانمندی آنان با دقت ارزیابی شود.
وی با بیان اینکه هدف ما حضور هدفمند، منظم و مؤثر در این رقابتهاست، افزود: در رشته والیبال بانوان، فاصله محسوسی میان سطح استان هرمزگان و تیمهای تراز اول کشور وجود دارد، اما این فاصله با آموزش مداوم، تمرین منظم و حضور مستمر در مسابقات قابل جبران است و بازیکنان نوجوان باید بهطور مداوم در رقابتهای ملی و منطقهای شرکت کنند تا تجربه، جسارت و هماهنگی تیمی آنها افزایش یابد.
معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان هرمزگان با تأکید بر لزوم تغییر نگاهها در ورزش بانوان گفت: باید باور کنیم که محدودیتهای فیزیکی مانند قد کوتاه یا شرایط بدنی، مانع موفقیت نیست؛ در بسیاری از کشورهای صاحبسبک، بازیکنان با ویژگیهای متفاوت اما با دانش و تاکتیک مناسب به موفقیت رسیدهاند. بنابراین ما باید بهجای تمرکز صرف بر ویژگیهای ظاهری، به تواناییهای فنی و روحیهی تیمی توجه کنیم.
زابلی پور ادامه داد: ورزش باید با مقتضیات زمان و امکانات موجود پیش برود؛ ما اگر میخواهیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید بر اساس واقعیتهای امروز برنامهریزی کنیم، نه آرزوهای دور از دسترس و والیبال بانوان هرمزگان ظرفیت بالایی دارد و باید با برنامه و استمرار، از این ظرفیت استفاده شود.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و دانشافزایی مربیان اظهار کرد: در ورزش امروز، مربیگری تنها با تجربه پیش نمیرود، بلکه نیازمند آموزش بهروز است؛ پیشنهاد من برگزاری کارگاههای آموزشی هفتگی برای مربیان والیبال استان است. باید مربیان برجسته کشور را دعوت کنیم تا تجربههای خود را منتقل کنند. این کار میتواند به ارتقای دانش فنی و افزایش کیفیت تمرینها منجر شود.
زابلی پور یادآور شد: ورزش پدیدهای پویا و بهروز است. اگر مربی سه سال از آموزش فاصله بگیرد، از جریان دانش روز عقب میافتد. در ورزش حرفهای، علم و تمرین بهصورت همزمان پیش میروند و کسی که از یادگیری فاصله بگیرد، عملاً از رقابت باز میماند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات مربیان، داوران و اعضای هیئت والیبال استان تأکید کرد: والیبال بانوان هرمزگان شایستهی جایگاه بالاتری در کشور است. تحقق این هدف نیازمند وحدت، هماهنگی و همکاری مستمر میان تمام عوامل است. اگر هیئت، مربیان، بازیکنان و دستگاههای حمایتی همدل و همصدا باشند، قطعاً میتوانیم مسیر پیشرفت را با شتاب بیشتری طی کنیم.
زابلی پور تصریح کرد: در رشتههایی مانند فوتسال، به واسطه همین همدلی، توانستیم در ردههای مختلف سنی به موفقیت برسیم. امروز نیز در والیبال بانوان باید همین روحیه را احیا کنیم. هر فردی در جایگاه خود باید احساس مسئولیت کند و به تیم و هدف مشترک وفادار بماند.
معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش، برنامهریزی دقیق و اتکا به دانش روز، بتوانیم شاهد درخشش بانوان والیبالیست نوجوان هرمزگانی در سطح ملی باشیم. مطمئن هستم نسل جدید والیبالیستهای ما میتوانند آیندهی درخشانی برای این رشته در استان رقم بزنند.
