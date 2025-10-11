علی فرمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماههای گذشته، با توجه به چالشها و آسیبهای موجود در عملکرد شهرداری قزوین و نحوه پیشبرد امور شهری، این موضوع در جلسات متعدد شورای شهر مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته است.
وی افزود: در این مسیر، شورا در چارچوب قانون و وظایف نظارتی خود، تذکرات لازم را در حوزههای مدیریتی، مالی، عمرانی و خدماتی به شهردار محترم داده و حتی از ابزارهای قانونی مانند طرح سؤال و استیضاح نیز استفاده کرده است.
فرمانی ادامه داد: هرچند در برخی محورها پاسخهای قانعکنندهای دریافت نکرده ایم و همچنان ابهاماتی در زمینه عملکرد مجموعه شهرداری وجود دارد اما با احترام به رأی جمعی همکاران شورا، پایبندی به قانون و اصل تعامل را وظیفه خود میدانیم.
عضو شورای شهر قزوین گفت: بنا به درخواست اینجانب از رئیس محترم شورا، مقرر شده جلسهای هماندیشی با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین آیتالله مظفری در اسرع وقت برگزار شود تا ضمن تبادل نظر، مسیر همافزایی و همکاری بیشتر میان شورا و شهرداری ترسیم گردد.
فرمانی با اشاره به دیدارها و نشستهای خود با نخبگان و دلسوزان استان افزود: بر اساس رهنمودهای آیتالله مظفری مبنی بر حفظ وحدت و پیگیری امور از مسیر قانون، لازم است شورا و شهرداری انسجام و همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا در سایه وحدت، خدمت به مردم تسهیل شود.
وی تأکید کرد: از امروز با حفظ دیدگاههای کارشناسی و در چارچوب قانون، تمام توان خود را برای تحقق اهداف عالیه شهر قزوین، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و به سرانجام رساندن پروژههای شهری بهکار خواهم گرفت.
فرمانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم از ما انتظار دارند علاوه بر نقد و نظارت، همکاری و همافزایی را نیز در اولویت قرار دهیم تا قزوینی آباد، پویا و در شأن تاریخ و فرهنگ این دیار رقم بخورد.
