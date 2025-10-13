رئیس تبلیغات دیلم: مباحث آموزشی و ترویجی مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کنارکوه صبح دوشنبه در نشست با بخشدار امام حسن در بخشداری این بخش با ذکر رسالت‌ها و ماموریت‌های سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجموعه‌های مردمی تاکنون برنامه‌های ارزنده‌ای در حوزه دینی و فرهنگی برگزار شده است لذا ما به دنبال این هستیم که با یک برنامه مدون و هم افزایی بین بخشی و دستگاهی شاهد رشد و بالندگی همراه با تأثیرگذاری بیشتر این قبیل برنامه‌ها در شهر امام حسن باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دیلم گفت: آن چیزی که تاکنون در شهر امام حسن مغفول مانده و یا به طور جدی به آن توجه نشده است مباحث مربوط به حوزه قرآن کریم اعم از مباحث آموزشی و برنامه‌های تبلیغی و ترویجی است که می‌طلبد بیش از پیش به این مقوله توجه شود و مورد حمایت و عنایت مجموعه‌های دینی و حاکمیتی قرار گیرد.

حجت الاسلام کنارکوه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به لحاظ کمی ما در شهر امام حسن در راستای زیرساختی و نیروی انسانی کمبود آن چنانی نداریم ولی باید تلاش کنیم تا دیگر ظرفیت‌ها شناسایی و بالفعل شوند.

همراهی در اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی

بخشدار امام حسن نیز گفت: سرمایه گذاری و کار در حوزه دینی و فرهنگی را تکلیف شرعی خود می‌دانیم و حرکت در این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد و آماده هستیم که در کنار و همراه مجموعه‌های دینی فارغ از بعد حاکمیتی بلکه به عنوان یک همراه و یار فرهنگی به ایفای نقش بپردازیم.

محمود رضایی افزود: اعتقادمان این است اگر انسان برای خدا قدم بردارد و برای رضای خدا کاری انجام دهد، خداوند پشتیبان وی خواهد بود و آنچه در نزد خداوند است، دارای بقا است و امیدواریم که بتوانیم در سایه الطاف الهی در حوزه قرآن و دین قدم‌های موثرتری برداریم.