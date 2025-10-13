آزمون ارتقای کمربند تکواندو در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات تکواندو شهرستان گناوه، دراین دوره از آزمون ۱۹۵ تکواندو کار آقا و خانم از سراسر استان با نظارت نمایندگان اعزامی فدراسیون حضور یافتند.

هادی عرب زاده به عنوان مسئول کمیته آزمون و میزبان این دوره از آزمون با اشاره به برگزاری بسیار عالی این دوره خاطر نشان کرد: نمایندگان فدراسیون در هردو بخش آقایان و بانوان از کیفیت و مدیریت این دوره به نیکی یاد کردند.

نماینده فدراسیون در بخش آقایان استاد محسن دشمن زیاری و در بخش بانوان استاد زینب رکنی بودند و ممتحنین بانوان خانم‌ها سمانه خدری و فروزان بهرسی، و ممتحن آقایان نیز استاد محسن قناعت زاده بودند.

محمد هادی نجف پور بعنوان دبیر کمیته آزمون یاری گر هادی عرب زاده بود.

استاد سید جلال سید مردانی ریاست هیئت تکواندو استان و تعدادی از مربیان تیم‌های استان، مسئولین کمیته‌ها و رؤسای هیئت‌های شهرستان‌ها از میهمانان این آزمون بودند.

رحمان عمادی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه در حاشیه حضور در محل برگزاری آزمون تکواندو عنوان نمودند که تکواندو همواره در برگزاری رویدادهای مختلف تکواندو توانسته بسیار موفق عمل کند و باعث رضایت حاظرین در میزبانی‌های تکواندو گناوه باشد.

در زمان برگزاری آزمون با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و حجت الاسلام خادمی مسئول کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر گناوه از عوامل برگزاری آزمون و حامیان تکواندو نیز تجلیل شد.