به گزارش خبرگزاری مهر؛ ایرنا نوشت: چند سال پیش، خرید برای خانوادهها چیزی بیش از پر کردن سبد کالا بود؛ فرصتی بود برای قدمزدن در کوچه و خیابان، ایستادن کنار دکههای میوهفروشی، چانهزدن بر سر قیمتها و حتی نوعی تفریح آخر هفته. اما امروز صحنه عوض شده است. کافی است مادری در خانه پشت تلفن همراهش بنشیند و پدری در محل کارش سری به اپلیکیشن فروشگاهی بزند؛ چند کلیک ساده کافی است تا هرچه میخواهند، از پوشک بچه گرفته تا یک یخچال جدید، تنها چند ساعت بعد پشت در خانه حاضر باشد. تغییری که آرام و بیسروصدا اتفاق افتاد، سبک زندگی خانوادهها را بازنویسی کرد و شیوه خرید آنها را به کلی دگرگون ساخت.
این دگرگونی تنها محدود به ایران نیست. در سراسر جهان، سهم خرید آنلاین از کل خردهفروشیها با شتابی سرسامآور در حال افزایش است. کشورهایی مانند آمریکا و چین پیشتاز این مسیرند و نزدیک به یکپنجم یا بیشتر از کل فروش خود را آنلاین انجام میدهند. در ایران هم گرچه سهم تجارت الکترونیک هنوز به اندازه میانگین جهانی بالا نیست، اما سرعت رشد چشمگیر است.گزارشهای رسمی نشان میدهد که بخش مهمی از خانوادههای شهری برای خریدهای روزانه و حتی بزرگتر به فروشگاههای اینترنتی روی آوردهاند. این یعنی تغییراتی که در کشورهای پیشرفته سالها قبل رخ داد، حالا در ایران هم با شدتی رو به افزایش در جریان است.
چرا خانوادهها بیشتر آنلاین میخرند؟
راحتی، مهمترین دلیلی است که خانوادهها را به سمت خرید آنلاین کشانده است. والدینی که هر دو شاغل هستند و وقت زیادی برای خرید حضوری ندارند، ترجیح میدهند به جای تحمل ترافیک یا صفهای طولانی فروشگاه، تنها چند دقیقه وقت صرف کنند و همه چیز را از طریق گوشی یا لپتاپ سفارش دهند. تنوع بالای کالاها و امکان مقایسه سریع قیمت و کیفیت، یکی دیگر از جذابیتهای این شیوه است؛ چیزی که در خرید حضوری به سختی به دست میآید. از سوی دیگر، تحویل سریع و پرداخت دیجیتال فرآیند خرید را به تجربهای ساده و بیدردسر بدل کرده است. به این ترتیب، فعالیتهایی که زمانی با پیادهروی، رفتوآمد یا حتی تعامل اجتماعی همراه بود، حالا به تجربهای کاملاً خانگی و نشسته تبدیل شده است. با همه این مزایا، خرید آنلاین در عمل بسیاری از افراد را به سمت نوعی تنبلی روزمره سوق داده است. حالا حتی در مواردی دیده میشود که با وجود قرار گرفتن سوپرمارکت در چند قدمی خانه، برخی ترجیح میدهند اقلام مورد نیازشان را اینترنتی سفارش دهند و منتظر تحویل درب منزل بمانند
چگونه خرید آنلاین به «کاهش تحرک» میانجامد
همین راحتی خرید آنلاین مسیری تازه به سوی کاهش فعالیت بدنی گشوده است. دیگر خبری از قدمزدنهای کوتاه برای خرید نان یا میوه نیست، سفرهای کوچک شهری به بازارچهها جای خود را به تحویل درب منزل داده و زمان بیشتری از روز در خانه و پشت صفحههای دیجیتال سپری میشود. حتی دسترسی آسان به غذاهای آماده و امکان سفارش مکرر خوراک پرکالری، مصرف بیش از اندازه را تشویق میکند. دادههای ملی در ایران نشان میدهد که شیوع اضافهوزن و چاقی در دهه اخیر بهطور مستمر رو به افزایش بوده است. زنان و خانوادههای شهری در استانهای بزرگ بیشترین سهم این رشد را داشتهاند و پیشبینیها نشان میدهد که اگر روند کنونی ادامه یابد، بار بیماریهای ناشی از چاقی در آینده نزدیک بسیار سنگینتر خواهد شد. در سطح جهانی هم تجربه کرونا و قرنطینهها یک آزمایش طبیعی بود: جهش خرید آنلاین در کنار کاهش شدید سفرهای روزمره و افزایش زمان استفاده از اینترنت، به بالا رفتن نرخ اضافهوزن و کمتحرکی منجر شد. حتی با بازگشت زندگی به حالت عادی، بسیاری از عادتهای راحتطلبانه دیجیتال باقی ماندهاند.
روایتهایی از تغییر سبک زندگی خانوادهها
تغییرات خرید آنلاین در زندگی روزمره خانوادهها بهخوبی قابل مشاهده است. خانوادههایی که تا چند سال پیش هر هفته برای خرید به بازارچه محلی میرفتند، امروز بیشتر نیازهای خود را از فروشگاههای اینترنتی دیگر تأمین میکنند. خرید حضوری برایشان تقریباً از بین رفته و حتی در وعدههای غذایی بیشتر به سفارش آنلاین غذا روی آوردهاند. در حومه شهرها، خانوادههایی که مسیرهای طولانی برای رسیدن به فروشگاهها داشتند، برای صرفهجویی در وقت تقریباً همه خریدهایشان را اینترنتی کردهاند؛ هرچند این تغییر زمان بیشتری برای استراحت فراهم کرده، اما عملاً پیادهرویهای هفتگی آنها را حذف کرده است.
در خانوادههای دو شاغل نیز، استفاده از اشتراکهای تکرارشونده برای خرید خواربار و سفارش لباس یا اسباببازی آنلاین باعث شده حتی بچهها کمتر به همراه والدین برای خرید بیرون بروند. آنچه زمانی فرصتی برای تحرک و بازی بود، حالا به تجربهای تماماً مجازی تبدیل شده است.
وقتی راحتی خرید آنلاین، سلامت بدن را تهدید میکند
تمام آنچه درباره تغییر سبک خرید گفتیم در نهایت به یک نقطه مشترک میرسد: خرید آنلاین تنها یک نوآوری تکنولوژیک یا عادت مصرفی جدید نیست؛ بلکه به شکلی نامحسوس بر سلامت جسمی خانوادهها اثر میگذارد. در گذشته همین فعالیتهای کوچک روزانه مثل رفتن به نانوایی یا حمل کردن کیسههای خرید بخشی از تحرک روزمره ما بود، اما حالا با چند کلیک از بین رفته است. وقتی این حذفهای کوچک کنار هم قرار میگیرند، نتیجه چیزی نیست جز کاهش متوالی سطح فعالیت بدنی. از سوی دیگر، نشستن طولانیمدت پای گوشی و لپتاپ برای انتخاب کالا یا بررسی قیمتها، ساعتهای بیشتری از روز را به رفتارهای غیرفعال اختصاص میدهد. و مهمتر از همه، دسترسی آسان به غذاهای آماده و پرکالری که در همان اپلیکیشنها عرضه میشود، باعث شده مرز بین خرید ضروری و مصرف راحتطلبانه از بین برود. این سه عامل در کنار هم مسیر روشنی به سمت افزایش وزن، چاقی و بیماریهای مرتبط با سبک زندگی کمتحرک هموار کردهاند؛ از بیماریهای قلبی گرفته تا دیابت و اختلالات اسکلتی–عضلانی.
چه باید کرد؟
برای جلوگیری از این پیامدها، لازم است خرید آنلاین را نه بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان واقعیتی پذیرفتهشده ببینیم که باید هوشمندانه مدیریت شود. در سطح فردی، خانوادهها میتوانند تعادل ایجاد کنند؛ مثلاً پس از هر خرید آنلاین زمانی کوتاه را برای قدمزدن در نظر بگیرند. حتی سادهترین کار مثل بالا رفتن از پلهها هنگام آوردن بسته به خانه میتواند به جبران بخشی از این کمتحرکی کمک کند. در کنار آن، عادت به سفارش غذاهای آماده باید با پخت غذاهای خانگی سالم متعادل شود؛ خرید آنلاین خواربار تازه میتواند فرصت خوبی برای تجربه آشپزی خانوادگی باشد.
اما مسئولیت فقط بر دوش خانوادهها نیست. سیاستگذاران شهری و شرکتهای بزرگ تجارت الکترونیک نیز نقش کلیدی دارند. آنها میتوانند خدمات تحویل را طوری طراحی کنند که مردم به تحرک بیشتر تشویق شوند؛ برای مثال ایجاد ایستگاههای تحویل محلی یا پیشنهادات «بستههای گروهی» که تعداد دفعات تحویل را کاهش میدهد و خانوادهها را به مدیریت فعالتر خرید تشویق میکند. همچنین ترکیب اپلیکیشنهای خرید با برنامههای سلامت، مانند شمارش قدمها یا توصیههای غذایی، میتواند خرید آنلاین را از یک تجربه کاملاً نشسته به فرصتی برای بهبود سبک زندگی تبدیل کند.
در نهایت، اگرچه خرید آنلاین با خود راحتی و صرفهجویی در زمان به همراه دارد، اما تنها زمانی میتوان از این مزایا بدون پرداخت هزینههای سنگین سلامتی بهره برد که نگاه خانوادهها و سیاستگذاران به آن هوشمندانهتر و آیندهنگرانهتر باشد.
