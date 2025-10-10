به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی جشنواره، سید مسعود اطیابی کارگردان و تهیه کننده به همراه شاهد احمدلو بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون سه کارگاه تخصصی آموزشی را هم زمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران برپا می‌کنند.

بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره، کارگاه تخصصی آموزشی «روند کارگردانی و بازیگری حرفه ای در سینمای کمدی» توسط شاهد احمدلو در روزهای دوشنبه و سه شنبه 21 و 22 مهر و کارگاه تخصصی آموزشی «از ایده تا تولید فیلم های کمدی» توسط سید مسعود اطیابی در روز چهارشنبه 23 مهر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در فرهنگسرای امام خمینی زنجان (خانه جشنواره) برگزار می شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می شود.