  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

معرفی مدرسان کارگاه‌های آموزشی جشنواره فیلم های کمدی

معرفی مدرسان کارگاه‌های آموزشی جشنواره فیلم های کمدی

چند فیلمساز سینمای ایران به مدت سه روز کارگاه‌های تخصصی آموزش فیلمسازی کمدی را در حاشیه نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی جشنواره، سید مسعود اطیابی کارگردان و تهیه کننده به همراه شاهد احمدلو بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون سه کارگاه تخصصی آموزشی را هم زمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران برپا می‌کنند.

بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره، کارگاه تخصصی آموزشی «روند کارگردانی و بازیگری حرفه ای در سینمای کمدی» توسط شاهد احمدلو در روزهای دوشنبه و سه شنبه 21 و 22 مهر و کارگاه تخصصی آموزشی «از ایده تا تولید فیلم های کمدی» توسط سید مسعود اطیابی در روز چهارشنبه 23 مهر از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در فرهنگسرای امام خمینی زنجان (خانه جشنواره) برگزار می شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می شود.

کد خبر 6617603
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها