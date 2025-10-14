حسن خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بار دیگر عملکرد پرسپولیس در ۶ هفته ابتدایی لیگ برتر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و در عین حال، اضافه شدن سرژ اوریه را به لیست بازیکنان تیم تین تا نیم فصل غیرموثر دانست.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس با بررسی عملکرد خطوط مختلف پرسپولیس انتقادات خود را مطرح کرد و درباره تأثیر مدیریت روی عملکرد فنی این تیم نیر صحبت کرد.
اوریه زمان میخواهد
کارشناس فوتبال ایران با اشاره به صدور مجوز بازی برای اوریه گفت: او در بهترین شرایط تا نیم فصل زمان میخواهد تا به فرم مطلوب و ایده آل برسد. بازیکنی که نزدیک به یک سال است بازی نکرده، نمیتواند یک شبه فرشته نجات در دفاع راست باشد.
خانمحمدی ادامه داد: وضعیت پرسپولیس طوری است که یک بازیکن نمیتواند تغییرات محسوس ایجاد کند بلکه به تاکتیک و استراتژی این تیم بستگی دارد.
پرسپولیس خاص بازی نمیکند
او با انتقاد از نتایج پرسپولیس در هفتههای ابتدایی با هدایت وحید هاشمیان تاکید کرد: متأسفانه چیز خاصی از پرسپولیس ندیدیم. تاکتیکهای ویژه ای برای خروج از بن بست در مواقعی که احتیاج به بردن دارد را نمیبینیم. در حقیقت اتفاق خاص فنی در پرسپولیس جریان ندارد و نمی دانم زمان چقدر میتواند در حل این مشکل، راهگشا باشد.
مدیریت تأثیرگذار است
خانمحمدی درباره تأثیر عملکرد رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس که چندان باب میل هواداران نیست، تاکید کرد: مدیریت در عملکرد فنی تأثیرگذاری متفاوت دارد. اگر تمام و کمال، کارش را انجام دهد ۲۰ درصد کمک میکند اما اهمال کاری او قطعاً ۷۰ درصد در روند ساخت یک تیم تأثیر مخرب دارد. به هر حال نمیتوان تمام کسانی که به ورزشگاه می آیند را دشمن دانست. هوادار صاحب باشگاه است و اعتبار وجودی یک تیم از لحاظ معنوی است.
او در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اینکه آیا پرسپولیس با هاشمیان میتواند امیدوار به کسب موفقیت باشد، پاسخ محتاطانه ای ارائه کرد و گفت: هر چه بگویم برداشت متفاوتی میتواند داشته باشد. فعلاً میتوانم آرزوی موفقیت کنم و ببینیم در آینده خیلی نزدیک چه اتفاقی میتواند در پرسپولیس رخ بدهد که همه را امیدوارتر از قبل کند.
نظر شما