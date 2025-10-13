به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در هفته‌های اخیر تلاش داشت تا حداقل یک بازیکن آزاد را برای تقویت تیم به خدمت بگیرد و حتی نام جمال لوئیس، مدافع چپ سابق نوریچ سیتی را به باشگاه پیشنهاد داد اما این درخواست از سوی مدیران پرسپولیس رد شد.

باشگاه در پاسخ به سرمربی خود اعلام کرد که سیاست هزینه‌کرد تنها برای بازیکنان «درجه‌یک و تفاوت‌ساز» است و تا زمانی که چنین گزینه‌ای در دسترس نباشد هیچ انتقالی انجام نخواهد شد.

پس از این تصمیم، هاشمیان نیز ترجیح داد پروژه جذب بازیکن آزاد را متوقف کرده و تمرکز خود را روی آماده‌سازی ترکیب فعلی تیم بگذارد. به این ترتیب، پرسپولیس با همین نفرات فعلی تا پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر به کار خود ادامه خواهد داد.