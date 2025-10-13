  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

کشوری: باند ۴ نفره سارقان محتویات خودرو در اهواز منهدم شد

اهواز - فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره سرقت محتویات خودرو خبر داد که در چند عملیات غافلگیرانه توسط مأموران کلانتری ۲۶ اهواز به دام افتادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیومرث کشوری پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از انهدام یک باند چهار نفره سرقت محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت محتویات خودرو در سطح شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کلانتری ۲۶ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اهواز افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، اعضای این باند شامل دو سارق و دو مالخر با هویت مشخص شناسایی شدند و با هماهنگی مقام قضائی، در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ کشوری با اشاره به ثبت ۱۰ فقره سرقت توسط این باند، تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان و تأمین امنیت شهروندان از اولویت‌های پلیس است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

