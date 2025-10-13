  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

پایان آذر، آخرین فرصت مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی ۹۷ تا ۱۴۰۰

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: انتهای آذر ۱۴۰۴ آخرین فرصت برای رفع تعهد ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به روش مصالحه ریالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار کرد: مصالحه ریالی برای سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بر اساس بسته ارزی که آن زمان تهیه شد، امکان‌پذیر بود و تأکید شد که از ۱۴۰۱ به بعد مصالحه‌ای انجام نخواهد داشت.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود فرصت مصالحه ریالی تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۴ باشد که به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات مربوط به سامانه‌های مربوطه، صادرکنندگان اعتراض داشتند که نتوانستند در مدت تعیین شده مصالحه کنند. بنابراین در کارگروه بازگشت ارز این اعتراض‌ها را مطرح و پیگیری کردیم تا در نهایت مهلت آن را تا انتهای آذر تمدید کردند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او خاطرنشان کرد: مصالحه ریالی بر اساس شرایط گذشته انجام می‌شود فقط باید توجه داشت که در این دوره صادرکنندگانی که به روش مصالحه رفع تعهد می‌کنند، نمی‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند و در رفع تعهد ارزی آنها آستانه ۶۰ یا ۷۰ درصدی که بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی ملاک عمل قرار می‌دهد را از آن تاریخ اعمال شده و این فرصت آخر است که قابلیت تمدید ندارد و صادرکننده باید از ۱۴۰۱ عین ارز را به سیستم بانکی برگرداند.

