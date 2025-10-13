پایان آذر، آخرین فرصت مصالحه ریالی برای رفع تعهد ارزی ۹۷ تا ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار کرد: مصالحه ریالی برای سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بر اساس بسته ارزی که آن زمان تهیه شد، امکان‌پذیر بود و تأکید شد که از ۱۴۰۱ به بعد مصالحه‌ای انجام نخواهد داشت.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود فرصت مصالحه ریالی تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۴ باشد که به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات مربوط به سامانه‌های مربوطه، صادرکنندگان اعتراض داشتند که نتوانستند در مدت تعیین شده مصالحه کنند. بنابراین در کارگروه بازگشت ارز این اعتراض‌ها را مطرح و پیگیری کردیم تا در نهایت مهلت آن را تا انتهای آذر تمدید کردند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او خاطرنشان کرد: مصالحه ریالی بر اساس شرایط گذشته انجام می‌شود فقط باید توجه داشت که در این دوره صادرکنندگانی که به روش مصالحه رفع تعهد می‌کنند، نمی‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند و در رفع تعهد ارزی آنها آستانه ۶۰ یا ۷۰ درصدی که بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی ملاک عمل قرار می‌دهد را از آن تاریخ اعمال شده و این فرصت آخر است که قابلیت تمدید ندارد و صادرکننده باید از ۱۴۰۱ عین ارز را به سیستم بانکی برگرداند.