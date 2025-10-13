به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حیدری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز استاندارد اظهار کرد: در گذشته تعدادی از سنک شکن‌های موجود در سطح شهرستان عسلویه مجوز نداشتند که با پیگیری‌های فروان و حمایت‌های مدیر کل استاندارد استان توانستیم برای دو تا از این سنگ شکن‌ها مجوز اعطا کنیم.

رئیس اداره استاندارد عسلویه با بیان اینکه در یکسال گذشته بیش از ۱۰ بار از جایگاه‌های سوخت شهرستان به صورت سرزده بازدید داشته‌ایم، بیان کرد: همه نازل‌ها را اندازه گیری کرده‌ایم و هیچ‌گونه مشکل خاصی از لحاظ کم فروشی مشاهده نشده است.

حیدری گفت: بازرسان ما به طور مداوم در سطح بازار از صنوف مختلف و شیرینی فروشی‌ها بازدید داشته‌اند و در صورت مشاهده تخلف در این خصوص با تشکیل پرونده آنها را به تعزیزات معرفی می‌کنیم.