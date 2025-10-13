مساعدت ۶ میلیاردی حامیان در طرح اکرام ایتام و محسنین میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: طی شش ماه نخست سال جاری، حامیان نیکوکار مبلغ ۶ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومان به خانواده‌های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد مساعدت داشتند که این میزان حمایت حامیان نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۴۸ درصدی مساعدت‌ها را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال ۴۴۱ حامی جدید به جمع حامیان طرح اکرام کمیته امداد میناب پیوسته اند، افزود: در مجموع تعداد حامیان خیر اندیش طرح اکرام ایتام در این شهرستان به ۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسیده که این حامیان گرانقدر یک هزار و ۴۸۰ یتیم و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان میناب را مورد لطف و حمایت‌های مادی و معنوی خود قرار داده اند.

شایسته ذکر است آسان‌ترین روش پیوستن به این طرح ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ می‌باشد.



