حجتالاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عوامل برنامه تلویزیونی «محفل» در راستای مأموریت رسانه ملی برای کشف و معرفی چهرههای قرآنی از سراسر کشور، در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه حضور یافتند و با تعدادی از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی منطقه مصاحبه و گفتوگو کردند.
وی افزود: در این مرحله از مصاحبه، افراد معرفیشده از سوی مؤسسات و فعالان قرآنی شهرستان در رشتههای مختلف از جمله قرائت، حفظ، تفسیر، تدبر و همچنین تولید محتوای قرآنی به ارائه توانمندیهای خود پرداختند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت این برنامه در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه خاطرنشان کرد: «محفل» یکی از پرمخاطبترین برنامههای قرآنی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است که طی سه سال گذشته در ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما پخش شده و توانسته فضای معنوی، جذاب و متفاوتی را برای علاقهمندان به قرآن ایجاد کند.
وی افزود: فصل چهارم این برنامه نیز طبق برنامهریزی انجامشده در ماه مبارک رمضان امسال پخش خواهد شد.
وی ادامه داد: حضور عوامل این برنامه در شهرستان گناوه فرصت ارزشمندی برای معرفی استعدادهای قرآنی منطقه به سطح ملی فراهم کرده است و میتواند زمینهساز شناسایی و پرورش نخبگان قرآنی استان بوشهر و شهرستان گناوه باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه در پایان از همکاری مؤسسات قرآنی، خانه قرآن شهری و روستایی و فعالان فرهنگی شهرستان در معرفی چهرههای شاخص قرآنی قدردانی و اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، استمرار جریان قرآنمحوری در جامعه و تقویت هویت دینی نسل جوان است.
