  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

کارگاه تدبر در قرآن ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در گناوه برگزار شد

کارگاه تدبر در قرآن ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در گناوه برگزار شد

گناوه -رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: به همت امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، کارگاه تدبر در قرآن ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه تدبر در قرآن کریم به همت امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه و با همکاری مکتب قرآن نورالحیات اهل سنت، با تدریس حجت الاسلام محمد جواد ابراهیمی مدرس رسمی سازمان دارالقرآن الکریم و با حضور جواد احمدی منفرد، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در در مسجد بلال تهل سنت برگزار شد.

وی افزود: ترویج فرهنگ تدبر در قرآن یکی از رویکردهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است که نقش مهمی در تعمیق باورهای دینی و تقویت سبک زندگی قرآنی در جامعه دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه بیان کرد: در این کارگاه جمعی از علمای اهل سنت، رئیس و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، قاریان، حافظان، مربیان و علاقمندان به قرآن حضور داشتند.

وی افزود: این کارگاه با هدف آشنایی نخبگان، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی اهل‌سنت با مفاهیم عمیق قرآن کریم و شیوه‌های تربیت قرآنی برگزار شد و تلاش شد فضای گفت‌وگو و هم‌افزایی علمی میان اندیشمندان و علاقه‌مندان به قرآن فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در مناطق تلفیقی بیان کرد: برگزاری برنامه‌های مشترک قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی دینی باشد و قرآن کریم بهترین محور برای این همگرایی است.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با همکاری مجموعه‌های قرآنی اهل‌سنت، برنامه‌های متنوعی را در حوزه آموزش، تدبر و ترویج معارف قرآنی در دستور کار دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6687685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها