کارگاه تدبر در قرآن ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در گناوه برگزار شد

حجت الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه تدبر در قرآن کریم به همت امور قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه و با همکاری مکتب قرآن نورالحیات اهل سنت، با تدریس حجت الاسلام محمد جواد ابراهیمی مدرس رسمی سازمان دارالقرآن الکریم و با حضور جواد احمدی منفرد، رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در در مسجد بلال تهل سنت برگزار شد.

وی افزود: ترویج فرهنگ تدبر در قرآن یکی از رویکردهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است که نقش مهمی در تعمیق باورهای دینی و تقویت سبک زندگی قرآنی در جامعه دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه بیان کرد: در این کارگاه جمعی از علمای اهل سنت، رئیس و کارکنان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، قاریان، حافظان، مربیان و علاقمندان به قرآن حضور داشتند.

وی افزود: این کارگاه با هدف آشنایی نخبگان، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی اهل‌سنت با مفاهیم عمیق قرآن کریم و شیوه‌های تربیت قرآنی برگزار شد و تلاش شد فضای گفت‌وگو و هم‌افزایی علمی میان اندیشمندان و علاقه‌مندان به قرآن فراهم شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در مناطق تلفیقی بیان کرد: برگزاری برنامه‌های مشترک قرآنی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت انسجام اجتماعی و همبستگی دینی باشد و قرآن کریم بهترین محور برای این همگرایی است.

حجت الاسلام محمدی خاطرنشان کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه با همکاری مجموعه‌های قرآنی اهل‌سنت، برنامه‌های متنوعی را در حوزه آموزش، تدبر و ترویج معارف قرآنی در دستور کار دارد و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.