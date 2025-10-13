  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

حجت الاسلام بریمانی: ۱۱۳ جهیزیه به نو عروسان ساروی اهدا شد

ساری - رئیس کمیته امداد ساری از اهدای ۱۱۳ سری جهیزیه در شش ماهه سال جاری به نوعروسان شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی بریمانی ورندی اظهار داشت: در ۶ ماهه سال جاری تعداد ۱۱۳ سری جهیزیه به نوعروسان ساروی اهدا شد.

وی بیان داشت: برای نوعروسان مبلغ ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه نقدی خرید کالا در نظر گرفته شده و پرداخت گردید.

بریمانی گفت: کمیته امداد با برگزاری کلاس‌های مشاوره‌ای قبل از ازدواج برای نو عروسان تحت حمایت در جهت حمایت از سنت حسنه ازدواج و کاهش طلاق در جامعه تلاش می‌کند.

بریمانی همچنین گفت: برای تعداد ۲۰ تازه داماد تحت حمایت این نهاد نیز هدیه‌ای نقدی با عنوان هدیه داماد در نظر گرفته شده و به آنها پرداخت شده است.‌

