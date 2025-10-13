رفع تصرف ۴ هکتار اراضی ملی در شهر جناح به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور اظهار کرد: در پی پایش مستمر و اقدام فوری یگان حفاظت، چهار هکتار از اراضی ملی منطقه جناح که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، شناسایی و با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شدوی افزود: تصرف انجام شده به شکل احداث بند خاکی و بدون اخذ مجوز قانونی بود که با ورود قاطع یگان حفاظت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری شد.

احمدپور اظهار کرد: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

جنگلدار شهرستان بستک با تأکید بر برخورد قانونی و بدون اغماض با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.