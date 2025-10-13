  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

رفع تصرف ۴ هکتار اراضی ملی در شهر جناح به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان

رفع تصرف ۴ هکتار اراضی ملی در شهر جناح به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان

بندرعباس-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک گفت: ۴ هکتار اراضی ملی در شهر جناح به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور اظهار کرد: در پی پایش مستمر و اقدام فوری یگان حفاظت، چهار هکتار از اراضی ملی منطقه جناح که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، شناسایی و با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شدوی افزود: تصرف انجام شده به شکل احداث بند خاکی و بدون اخذ مجوز قانونی بود که با ورود قاطع یگان حفاظت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری شد.

احمدپور اظهار کرد: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

جنگلدار شهرستان بستک با تأکید بر برخورد قانونی و بدون اغماض با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در اراضی ملی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۰۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد خبر 6621072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها