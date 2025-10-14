خودکار: ۲۶ هزار مترمربع از زمین‌ های حفاظت شده لیسار آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر خودکار با اشاره به اینکه ۳۲ هزار هکتار از زمینهای لیسار جزو مناطق حفاظت شده است، گفت: فرد متصرف با استفاده از سیمخاردار و پایههای چوبی بخشی از این زمینها را محصور و قصد تغییر کاربری آن را داشت که با همکاری یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مأموران انتظامی و با حکم قضائی، زمین مذکور پس گرفته شد.
وی افزود: تمام آثار تصرف از این زمین جمعآوری شده است و به گفته کارشناسان، این میزان زمین در همان منطقه به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش از دوستداران محیط زیست خواست هرگونه تخریب، تصرف و آلودگی را به این اداره گزارش دهند و با محیطبانان در حفاظت از منابع طبیعی همکاری کنند.
خودکار در پایان اظهار داشت: منطقه حفاظت شده لیسار با وسعت ۳۲ هزار هکتار، یکی از قدیمیترین و چهار منطقه حفاظت شده کشور است که از تنوع زیستی و اکوسیستمهای منحصر به فردی برخوردار است.
