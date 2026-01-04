  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

دوج کوین امروز هم برنده بازار شد 

دوج کوین امروز هم برنده بازار شد 

در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بالا رفت و دوج کوین توانست همانند دو روز گذشته برنده بازار شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی بازار سبز بود و رمزارزهای مطرح بازار رشد خوبی را تجربه کردند.

بر همین اساس بیت کوین ۱.۸ درصد مثبت شد و تا ۹۱ هزار و ۲۹۲ دلار بالا رفت؛ با احتساب رشد امروز ارزش کل بازار جهانی بیت کوین از ۱۸۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

رشد ریپل هم امروز ۱.۶ درصد بود و هر واحد از این ارز مجازی هم اکنون با قیمت ۳ هزار و ۱۳۹ دلار دست به دست می‌شود.

قیمت ریپل نیز بیش از ۳ درصد رشد کرد و به ۲ دلار و ۶ سنت در هر واحد افزایش یافت.

رشد سولانا هم ۲.۴ درصدی بود و تا قیمت ۱۳۳.۸ دلار در هر واحد بالا رفت.

برنده امروز بازار اما دوج کوین بود که ۸ درصد رشد کرد و هم اکنون ۰.۱۵۱۴ دلار در هر واحد خرید و فروش می‌شود.

با توجه به رشد امروز قیمت ارزهای مجازی ارزش کل بازار رمز ارزها ۱.۲ رشد کرد و به ۳.۱۲ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۷۲ میلیارد دلار حجم خورده که ۳۸ درصد نسبت به دیروز کمتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم اتریوم بود.

کد خبر 6711816
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها