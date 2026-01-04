دوج کوین امروز هم برنده بازار شد 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی بازار سبز بود و رمزارزهای مطرح بازار رشد خوبی را تجربه کردند.

بر همین اساس بیت کوین ۱.۸ درصد مثبت شد و تا ۹۱ هزار و ۲۹۲ دلار بالا رفت؛ با احتساب رشد امروز ارزش کل بازار جهانی بیت کوین از ۱۸۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

رشد ریپل هم امروز ۱.۶ درصد بود و هر واحد از این ارز مجازی هم اکنون با قیمت ۳ هزار و ۱۳۹ دلار دست به دست می‌شود.

قیمت ریپل نیز بیش از ۳ درصد رشد کرد و به ۲ دلار و ۶ سنت در هر واحد افزایش یافت.

رشد سولانا هم ۲.۴ درصدی بود و تا قیمت ۱۳۳.۸ دلار در هر واحد بالا رفت.

برنده امروز بازار اما دوج کوین بود که ۸ درصد رشد کرد و هم اکنون ۰.۱۵۱۴ دلار در هر واحد خرید و فروش می‌شود.

با توجه به رشد امروز قیمت ارزهای مجازی ارزش کل بازار رمز ارزها ۱.۲ رشد کرد و به ۳.۱۲ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۷۲ میلیارد دلار حجم خورده که ۳۸ درصد نسبت به دیروز کمتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم اتریوم بود.