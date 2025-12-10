رشد خوب بیت کوین و اتریوم در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی شاهد رشد خوب قیمت بیت کوین و اتریوم بودیم و کل بازار تقریباً مثبت شد.

بر همین اساس بیت کوین رشد ۲.۳ درصدی را نسبت به دیروز تجربه کرد و در حال حاضر با قیمت ۹۲ هزار و ۶۲۰ دلار در هر واحد در بازار خرید و فروش می‌شود و ارزش کل بازار آن هم به ۱.۸۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.

یکی از برندگان بازار امروز اما اتریوم بود که ۶.۵ درصد رشد قیمت داشت و به ۳ هزار و ۳۲۱ دلار در هر واحد رسید.

سولانا هم ۴ درصد مثبت شد و هم اکنون ۱۳۸ دلار در هر واحد خرید و فروش می‌شود؛ اما برنده اصلی امروز در بازار کاردانو بود که ۸.۶ درصد رشد قیمت داشت و به ۰.۴۶۲۴ دلار رسید.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۴۶ درصد بالا رفت و به ۳.۱۶ تریلیون دلار افزایش یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته هم ۱۴۶ میلیارد دلار در بازار ارزهای مجازی پول جابجا شده که ۲۰ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۸.۵ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و نزدیک به ۱۳ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بود.