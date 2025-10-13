آیت الله ناصری: کودکان را متفکر و اهل اندیشه تربیت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار با مدیر و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، ضمن تأکید بر جایگاه معصومانه کودکان، هدفمند بودن خلقت انسان را محور اصلی تربیت دانست و توجه به توحید و خداشناسی را به عنوان وظیفه نخست مربیان عنوان کرد.
وی کودکان را بندگان خوب و معصوم خدا خواند و اظهار کرد: لازم است فعالیت درستی در جهت تربیت و پرورش آنان صورت گیرد.
وی با اشاره به حکمت الهی، هرگونه پوچی و بیهدفی در آفرینش انسان را مردود دانست و تصریح کرد: خداوند متعال حکیم است و همه مخلوقات او دارای حکمت و هدف هستند. زندگی انسان نیز همراه با هدف است و هر کار نیک یا بدی که انجام دهد، نتیجه اعمالش را در دنیا و آخرت مشاهده خواهد کرد.
امام جمعه یزد با انتقاد از رویکردهای رایج در دنیای امروز، بیان کرد: امروز در دنیا صرفاً از سبک زندگی و چگونه در دنیا آسایش داشتن صحبت میشود اما به هدف زندگی و اینکه انسان برای چه امری خلق شده و چه وظایفی دارد، توجه نمیشود.
وی راه سعادت را بهرهگیری از موهبت عقل و هدایت الهی معرفی کرد و گفت: خداوند متعال به انسان عقل و فکر داده و برای هدایت بشر، پیامبران را فرستاده است تا مسیر سعادت را به او نشان دهند.
آیتالله ناصری وظیفه معلم و استاد را مشابه رسالت انبیا دانست و تأکید کرد: معلمان باید مسیر درست و خوبیها را به دانشآموزان خود نشان دهند.
وی در تشریح وظیفه خدمت به نسل آینده، گفت: برای اینکه بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم، باید در مرحله اول، توحید و خداشناسی را به بچهها یاد بدهیم تا دانشآموزان با خدای خود آشنا شوند.
امام جمعه یزد افزود: آشنایی کودکان با هویت الهی خود سبب میشود که به خدا اتکا کرده، در مسیر خوبیها قرار گیرند و از بدیها گریزان باشند.
وی بر لزوم تربیت کودکان متفکر و اهل اندیشه تأکید کرد و خواستار آن شد که تفکر در امور به کودکان تعلیم داده شود.
آیتالله ناصری در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد و تقویت عشق و محبت به خدا در دل کودکان معصوم، هشدار داد که دشمن با این هویت الهی مخالف است و برای مقابله با آن برنامهریزی جدی دارد.
