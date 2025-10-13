روند اجرای فرآیندهای پستی در سمنان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب دوشنبه در دیدار با مدیرکل پست استان سمنان به مناسبت روز جهانی پست در محل این اداره با بیان اینکه بر اساس شاخص عملکردی ۹۷ درصد مردم سمنان از خدمات پست اعلام رضایت کردند، ابرار داشت: مردم از کیفیت خدمات راضی و میزان توزیع و مرسولات در سمنان نیز خوب بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین ۱۰۰ هزار مرسوله به استان وارد و ۲۰۰ هزار مرسوله صادره ثبت و توزیع می‌شود، افزود: این حجم فعالیت نشان دهنده اعتماد عمومی مردم به شبکه پستی است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه طرح جی نف و توسعه خدمات پستی بستر سازی این میزان از رضایت مردم از پست بوده است، ابراز داشت: تحقق دولت هوشمند انتظار مردم از شبکه پستی است.

صمیمیان با بیان اینکه میانگین نرخ خدمات پستی در استان نسبت به سایر استان‌های دیگر پایین‌تر است، تصریح کرد: تداوم ارتقا خدمات پستی در شهرستان مورد انتظار است.

وی خواستار همراهی دستگاه‌ها با اداره کل پست برای تحقق دولت الکترونیک شد و افزود: این اقدام رضایت مندی مردم را ارتقا و در هزینه و وقت صرفه جویی خواهد کرد.