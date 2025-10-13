  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

عبدی: ۱۲ واحد صنفی متخلف در شهرستان اهر پلمب شد

اهر- فرمانده انتظامی اهر از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و ضوابط صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین عبدی روز دوشنبه در جزئیات این خبر گفت: در اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان طی ماه جاری از تعداد ۶۵ واحد صنفی بازدید بعمل آمده به تعداد ۳۰ واحد صنفی اخطاریه صادر وتعداد ۱۲ واحد صنفی متخلف بعلت عدم رعایت ضوابط و قوانین صنفی و عدم توجه به اخطارهای صادر شده پلمب و متصدیان این واحدها به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و تخلفات صنفی راباشماره تلفن گویا ی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

