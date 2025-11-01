شیرجنگ: ۶ واحد غیرمجاز دندانپزشکی و زیبایی در سهند پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شیرجنگ روز شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: این مراکز بصورت غیرقانونی اقدام به مداخله در امور درمانی کرده و جان و سلامت مردم را به خطر انداخته بودند

وی با اشاره به همکاری دادستانی و پلیس اماکن عمومی افزود: در پی بازرسی‌های انجام‌شده و با حکم مراجع قضائی، این مراکز غیرمجاز با همکاری پلیس و نهادهای نظارتی پلمب و پرونده متخلفان به مراجع ذیصلاح ارجاع شد

شیرجنگ ضمن هشدار به دیگر متخلفان، تأکید کرد: با هرگونه فعالیت درمانی بدون مجوز، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و حفظ سلامت عمومی، اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شبکه بهداشت و درمان است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک درمانی در واحدهای فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ و یا اداره نظارت بر درمان گزارش نمایند.