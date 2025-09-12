  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۵

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از پلمب ۶ واحد متخلف در بازدید از صنوف این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز جمعه در تشریح این خبر بیان کرد: طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی و ارگان‌های مربوطه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۴۵ واحد صنفی در رسته‌های مختلف به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۱۶ واحد تذکر و اخطار و ۶ واحد صنفی متخلف (۴ واحد قهوه‌خانه، ۲ واحد کافه) نیز پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با تاکید بر استمرار اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی توسط افراد متخلف در صنوف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی با آنان اقدام شود.

