به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب دوشنبه در جلسه بررسی تبعات فعالیت معادن در روستاهای شرقی سمنان در محل فرمانداری با بیان اینکه بهره برداری معادن باعث بروز تبعات زیست محیطی در منطقه شده است، ابراز داشت: آسیب به قنوات، چراگاه ها و منابع طبیعی تنها بخشی از آن است.

وی با بیان اینکه از معدن مذکور بازدیدهای لازم به انجام رسیده است، افزود: برای رفع موارد فوق باید راهکار اجرایی تعریف شود.

فرماندار سمنان بابیان اینکه می‌بایست نسبت به جبران خسارات در منطقه اقدام شود، ابراز داشت: مشارکت در توسعه پایدار منطقه می‌تواند به رشد منطقه کمک کند.

صمیمیان با بیان اینکه می‌بایست آسیب‌های زیست محیطی در منطقه کاهش یابد، تصریح کرد: در این صورت کیفیت زندگی در مناطق روستایی ارتقا خواهد یافت و جلوی مهاجرت بی رویه و خالی شدن روستاها و بروز نا امنی گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه گاهی وجود تبعات زیست محیطی تا سال‌ها گریبانگیر یک منطقه می‌شود، افزود: نسبت به رفع این موضوع باید با تعامل سازنده نهادها، دهیاری‌ها و بهره برداران معادن اقدام شود.