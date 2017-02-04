جشن های ویژه انقلاب در مراکز کانون پرورش فکری استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده پیش از ظهر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان بستان‌آباد، حجت الاسلام رضوی امام جمعه بستان آباد و مسئولان ادارات نهادهای مختلف از نمایشگاه دهه فجر کانون پرورش فکری این شهرستان بازدید کردند.

وی ادامه داد: اجرای برنامه ویژه «زنگ انقلاب»، افتتاح و بازدید از نمایشگاه «یک لاله یک خاطره» که اختصاص به معرفی شهدای مدافع حرم دارد و نیز بازدید از نمایشگاه تولیدات و محصولات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌های شهرستان بستان آباد در این ایام بود.

یوسف زاد ه همچنین به برگزاری جشن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان های مراغه، چاراویماق و هشترود اشاره و خاطر نشان کرد: ظفر محمدی معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه، مستفید فرماندار هشترود و بلال‌زاده فرماندار چاراویماق به همراه جمعی از رؤسای ادارات در جمع کودکان و نوجوانان این شهرستان‌ها حضور یافتند.

دبیر کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر آذربایجان شرقی افزود: اجرای سرود، مسابقه و بازدید از مرکز عرضه محصولات فرهنگی کانون که به تازگی در شهرستان مراغه افتتاح شده است از دیگر برنامه‌های این مراسم در مراغه بود و در چاراویماق و هشترود نیز نمایشگاهی که به مناسبت دهه مبارک فجر در کانون این شهرستان‌ها تشکیل شده است، مورد بازدید میهمانان قرار گرفت.

یوسف زاده در ادامه از افتتاح نمایشگاه دهه فجر کانون پرورش فکری در شبستر توسط حجت الاسلام محمدزاده، امام جمعه این شهرستان خبر داد و گفت: بهنامفر بخشدار مرکزی شبستر و جمعی از مسئولین ادارت و نهادهای فرهنگی شهرستان شبستر در مراسم افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند و این نمایشگاه تا پایان ایام ا... دهه فجر جهت بازدید دانش آموزان و خانواده ها دایر خواهد بود.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در پایان تصریح کرد: در این نمایشگاه کتاب‌ها، لوازم‌التحریر ایرانی اسلامی و دیگر محصولات فرهنگی کانون و همچنین آثار اعضای در معرض دید بازدید کنندگان و دانش‌آموزان مدارس قرار گرفته و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شبستر نیز برنامه‌های متنوعی را در گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده است که همه روزه درایام الله دهه مبارک فجر برگزار می شود.