آئین رونمایی از کتاب «آئینه جنوب» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بوشهر در آئین رونمایی از کتاب «آئینه جنوب» با بیان اینکه مطبوعات نقشی محوری در بازتاب واقعیتهای جامعه دارند گفت: استقلال رسانه و پایبندی به رسالت آگاهیبخشی، از ارکان توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب میشود.
محمد مظفری با اشاره به جایگاه تاریخی و تأثیرگذار مطبوعات در استان اظهار کرد: خانه مطبوعات بهعنوان محور همگرایی اصحاب رسانه، نقشی اساسی در انسجام حرفهای و ارتقای سطح اخلاق رسانهای دارد و حمایت از فعالان این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تجلیل از نقش نشریه «آئینه جنوب» در احیای فضای مطبوعاتی استان افزود: این نشریه یکی از رسانههای اثرگذار جنوب کشور بود که در دهه هفتاد بهعنوان دروازهای برای ورود نسل تازهای از روزنامهنگاران بوشهری به عرصه مطبوعات عمل کرد و زمینهساز شکلگیری جریانهای فرهنگی و فکری تازه در استان شد.
فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت استقلال رسانهها تصریح کرد: استقلال مطبوعات از مؤلفههای اصلی اعتماد عمومی و اثرگذاری اجتماعی آنهاست. نشریات مستقل میتوانند با نگاهی بیطرفانه واقعیتهای جامعه را منعکس و مسیر اصلاح، گفتوگو و توسعه را هموار سازند.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای مطبوعات در مناطق استان خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، با دغدغه فرهنگی و احساس مسئولیت اجتماعی به فعالیت خود ادامه دادهاند و شایسته حمایت و قدردانی هستند.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادهای اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: جامعهای که تاریخ خود را مکتوب نکند، ناگزیر است آن را فراموش کند. اقداماتی همچون انتشار مجموعه «بازخوانی مطبوعات بوشهر» گامی ارزشمند در صیانت از میراث رسانهای و فرهنگی استان بهشمار میآید.
