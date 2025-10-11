«بازخوانی مطبوعات بوشهر» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر پژوهشی، منتخبی از اخبار، گزارشها، تصاویر و مطالب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نشریه آئینه جنوب در فاصله سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ گردآوری و همراه با یادداشتهای تحلیلی نویسنده منتشر شده است.
ایمان ندومی درباره انگیزه تألیف این کتاب گفت: به دلیل اهمیت و جایگاه فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی بوشهر که قدمتی حدود دویست سال دارد به بررسی تاریخ مطبوعات این شهر پرداختم و متوجه خلأ جدی در مستندسازی مطبوعات بوشهر پس از وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ شدم، با پیشنهاد استاد و دوست عزیزم عبدالرحمن برزگر، تصمیم گرفتم بازخوانی مطبوعات بوشهر پس از انقلاب را آغاز کنم و جلد نخست را به نشریه آئینه جنوب اختصاص دادم.
به گفته ندومی، در این کتاب علاوه بر مرور محتوای آئینه جنوب، از دو نشریه «صدای بوشهر» به مدیریت قاسم ایرانی و «آوای بوشهر» به مدیریت سیدقاسم یاحسینی نیز یاد شده و گفتوگوهایی با این دو فرهیخته فرهنگی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: در این پژوهش، مطالب و مصاحبههایی از چهرههای شاخص استان از جمله اساتید فقید سیدجعفر حمیدی، ایرج صغیری، حسن زنگنه، عبدالحسین شریفیان و چهرههایی نظیر محمدعلی (دلو) درویشی، شاهین بهرامنژاد، احسان عبدیپور، داریوش غریبزاده و اشعاری از منوچهر آتشی، علی هوشمند، مقالاتی از یونس قیصی زاده و….در نشریه آئینه حنوب بازنشر شده که جزو نخستین آثار مطبوعاتی آنها محسوب میشود.
از بخشهای خواندنی این کتاب میتوان به گزیده ستون ماندگار «پیرزن منگ منگو» و گفتوگو با مهدی جهانبخشان خالق آن، گزارش تاریخی بازی تیمهای پرسپولیس و ایرانجوان بوشهر (۵ بر صفر به سود ایرانجوان) و ناگفتههای منتشر نشده از زندگی سیاسی و فرهنگی محمد دادفر اشاره کرد.
ندومی در بخشی دیگر از سخنانش ضمن قدردانی از محمد دادفر گفت: نباید از نقش مهم و ایثار ایشان در سال ۷۳ غافل شد که پس از حدود ۴۰ سال رکود، چراغ مطبوعات بوشهر را دوباره روشن کرد.
به گفته نویسنده، جلد دوم این مجموعه به بررسی چند نشریه دیگر بوشهر از جمله نصیر، پیغام، نسیم جنوب، لیان، خلیج فارس، پیام جنوب و اتحاد جنوب اختصاص خواهد داشت.
شایان ذکر است جلد اول بازخوانی مطبوعات بوشهر در ۳۵۶ صفحه توسط انتشارات هلیله با قیمت ۸۰۰ هزار تومان منتشر شده است.
قرار است آئین رسمی رونمایی این کتاب دوشنبه این هفته ساعت ۱۹ در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد سلامی برگزار شود.
نظر شما