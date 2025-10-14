۱۴۵ پرونده قضایی به دلیل پلاک مخدوش وسایل نقلیه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آمار تشکیل پرونده پلاک مخدوشی در قوه قضائیه گفت: با توجه به افزایش تخلفات موتورسواران در کشور مشکل اصلی فراتر از مخدوش کردن پلاک است؛ بسیاری از موتورسواران فرهنگ موتورسواری را رعایت نمیکنند و با ورود به پیادهروها، ویراژ خطرناک، و نقض قوانین، آلودگی، تصادفات و فشار روحی و روانی برای شهروندان ایجاد میکنند.
وی افزود: پلیس و قوه قضائیه باید با همکاری هم نسبت به اصلاح رفتار موتورسواران متخلف اقدام کنند، چرا که تلاشهای فعلی نتوانسته میزان تخلفات را کاهش دهد. جهانگیر تصریح کرد: تولیدکنندگان موتور نیز میتوانند نقش مؤثری در فرهنگسازی ایفا کنند؛ از جمله با ارائه کلاه ایمنی، نصب جیپیاس برای خودکنترلی و نظارت بر رفتار موتور سواران.
سخنگوی قوه قضائیه با ارائه آمار عملکرد شش ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، ۱۴۵ پرونده مرتبط با پلاکهای مخدوش تشکیل شد که ۲۵۷ نفر جلب و ۲۷ مورد تعلیق اجرای حکم داشتند.
وی تأکید کرد: این سطح برخورد کافی نیست و تخلفات برخی موتورسواران به رویهای عادی تبدیل شده است. عبور موتورسواران از پیادهروها و ایجاد موانع برای عبور عابر پیاده، نقض آشکار حقوق شهروندی است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: شهرداری و پلیس باید با همکاری، پارکینگهای مناسب ایجاد کنند و دستگاه قضائی نیز در مواقعی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه میشود ورود قانونی داشته باشد. همچنین اصلاح قوانین مرتبط با موتورسواری، به ویژه در مواردی که حقوق مردم نقض میشود، ضروری است تا موتورسواری ایمن و قانونی برای همه شهروندان فراهم شود.
