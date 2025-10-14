  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

اتباع غیر مجاز هم می‌توانند دیه دریافت کنند؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: پرداخت دیه به زیان‌دیده، اولیای ‌دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه در رابطه با امکان پرداخت دیه به اتباع، نظریه‌ای صادر کرده که متن سوال و پاسخ آن در این باره به شرح زیر است:

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمی‌دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

پرداخت دیه به زیان‌دیده، اولیای دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضائی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از این‌که مسئول پرداخت دیه، بیت‌المال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیان‌دیده، ولی یا اولیای دم و یا قائم‌مقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.

کد خبر 6621620
مهدیه حسن نائینی

