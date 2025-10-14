به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر سال گذشته اعلام شد که قرار است رشته «علوم اقتصادی» در مقطع کارشناسی به رشته‌های ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف اضافه شود و در کنکور ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ دانشجوی کارشناسی اقتصاد از سه گروه ریاضی، تجربی و علوم انسانی پذیرش خواهند شد.

و حالا بر اساس اعلام روزنامه شریف، در اولین سال پذیرش از گروه علوم انسانی، ۲ نفر از ۱۰۰ نفر اول کنکور انسانی، رشته اقتصاد دانشگاه شریف را انتخاب کرده‌اند.

یکی از این دو نفر، رتبه ۲۰ کشوری و ۶ منطقه یک و دیگری رتبه ۷۲ کشوری و ۱۰ منطقه ۳ است و می‌توان آن‌ها را جلودارهای ورود رتبه‌برترهای گروه انسانی به شریف دانست که احتمالاً در سال‌های آینده بیشتر هم خواهند شد.