پای رتبه‌های برتر کنکور انسانی نیز به دانشگاه شریف باز شد

از ۱۰۰ نفر برترهای کنکور انسانی ۲ نفر دانشگاه شریف را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند و این دو نفر را می‌توان اولین رتبه‌ برترهای گروه انسانی دانست که وارد دانشگاه شریف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر سال گذشته اعلام شد که قرار است رشته «علوم اقتصادی» در مقطع کارشناسی به رشته‌های ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف اضافه شود و در کنکور ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ دانشجوی کارشناسی اقتصاد از سه گروه ریاضی، تجربی و علوم انسانی پذیرش خواهند شد.

و حالا بر اساس اعلام روزنامه شریف، در اولین سال پذیرش از گروه علوم انسانی، ۲ نفر از ۱۰۰ نفر اول کنکور انسانی، رشته اقتصاد دانشگاه شریف را انتخاب کرده‌اند.

یکی از این دو نفر، رتبه ۲۰ کشوری و ۶ منطقه یک و دیگری رتبه ۷۲ کشوری و ۱۰ منطقه ۳ است و می‌توان آن‌ها را جلودارهای ورود رتبه‌برترهای گروه انسانی به شریف دانست که احتمالاً در سال‌های آینده بیشتر هم خواهند شد.

