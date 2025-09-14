به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته و دانشگاه داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که در روز برگزاری کنکور سراسری یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در رقابت با هم گرد آمدند.

هشتم شهریور ماه سال جاری بود که نتایج کنکور اعلام شد و در آن ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. پس از پایان مهلت ده روزه انتخاب رشته و دانشگاه یعنی سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بیش از ۵۶۰ هزار داوطلب برای انتخاب دانشگاه و رشته اقدام به ثبت نام کردند.

اعلام نتایج کنکور سراسری علاوه بر ایجاد شور و هیجان در میان داوطلبان، نگاه جامعه را نیز به سمت نفرات برتر معطوف می‌کند. رتبه‌های برتر معمولاً با انتخاب دانشگاه‌ها و رشته‌های شاخص، مسیر آینده علمی و حرفه‌ای خود را ترسیم می‌کنند.

امسال نیز اکثر نفرات برتر کنکور ۱۴۰۴ در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی سه دانشگاه برتر تهران، علوم پزشکی تهران و شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند.

انتخاب‌های رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۴

رشته ریاضی

در رشته ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف همچنان مقصد اصلی رتبه‌های برتر است.

اسامی رتبه کنکور در گروه آزمایشی ریاضی رشته انتخابی دانشگاه انتخابی آریا ابراهیمی رتبه یک کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف امیرحسین ابراهیمی رتبه دو کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف دانیال جیشی رتبه پنجم کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف آرش بهادری رتبه ششم کنکور ریاضی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف کامیار حقیقت دوست رتبه هفت کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف مهرشاد امانی رتبه نهم کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پانیذ حسینی رتبه دهم کنکور ریاضی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

رشته تجربی

همانند سال‌های گذشته، رقابت در رشته تجربی بیشترین حساسیت را داشت و انتخاب اول برترینهای این گروه آزمایشی رشته‌های پزشکی بود.

اسامی رتبه کنکور در گروه آزمایشی تجربی رشته انتخابی دانشگاه انتخابی آترینا فرحمند رتبه یک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محمدآیدین منفرد رتبه دوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آریانا امامی رتبه سوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران امیرمهدی خزایی رتبه چهارم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نوید کردلو رتبه پنجم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متین مهدوی مقدم رتبه ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آیلین رزمی رتبه نهم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمدعلی پورعلی رتبه دهم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رشته انسانی

اسامی رتبه کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی رشته انتخابی دانشگاه انتخابی زهرا شمسایی رتبه یک روانشناسی دانشگاه تهران جواد عبدیان رتبه دو حقوق دانشگاه تهران سیدمحمدرضا موسوی رتبه چهارم علوم قضائی دانشگاه تهران فاطمه ناطقی رتبه پنجم حقوق دانشگاه تهران زهرا ناطقی رتبه ششم حقوق دانشگاه تهران غزل فقیه زاده رتبه هشم حقوق دانشگاه تهران علی بهمن آبادی رتبه نهم جامعه شناسی دانشگاه تهران امیرحسین سعیدی رتبه دهم حقوق دانشگاه تهران

رشته هنر

اسامی رتبه کنکور در گروه هنر رشته انتخابی دانشگاه مبینا رستمی رتبه یک طراحی صنعتی دانشگاه تهران آناهیتا خودروملاسرائی رتبه چهارم گرافیک دانشگاه تهران

شایان ذکر است برخی نفرات برتر نیز از انتشار جزئیات انتخاب خود خودداری کرده‌اند.

سرنوشت رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۳

بررسی وضعیت نفرات برتر سال گذشته نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آنان اکنون در دانشگاه‌های تراز اول کشور تحصیل می‌کنند. در گروه آزمایشی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بیشترین سهم را از رتبه‌های برتر رشته ریاضی کنکور ۴۰۳ به خود اختصاص داده است در گروه علوم تجربی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۳ عمدتاً راهی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و در گروه علوم انسانی نیز اغلب رتبه‌های برتر جذب دانشگاه تهران و شهیدبهشتی شدند.