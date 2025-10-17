از وعده حمایت مالی از دانشجویان تا شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته چهارم مهرماه (۱۹ تا ۲۵ مهر) همزمان با اعلام نتایج کنکور، دانشگاه‌ها آماده استقبال از دانشجویان نوورود شدند و مراسم استقبال از دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این هفته خبرهایی از جمله وعده حمایت مالی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و جزئیاتی از بازنگری آئین‌نامه‌های مهم دانشگاه‌ها و واگذاری برخی اختیارات به دانشگاه‌ها منتشر شد. همچنین آمارهایی از رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام و نظام رتبه بندی تایمز اعلام شد.

در این گزارش مهم‌ترین اخبار این هفته را مرور می‌کنیم.

رایزنی برای حمایت مالی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال آینده

وزیر علوم به اشاره به رایزنی‌ها برای بودجه سال آینده گفت: در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول هستیم تا در بودجه سال آینده، از دانشجویان به ویژه دانشجویان نخبه مقاطع ارشد و دکتری حمایت‌های مالی انجام دهیم.

شرایط اعزام دانشجویان برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعلام شد

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در مورد شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی برای دانشجویان گفت: دانشجویانی که در زمان مقرر تحصیلاتشان را به اتمام رسانده باشند، پروپوزالشان را ارائه داده باشند و امتحان جامع را گذرانده باشند، می‌توانند بین حداکثر ترم هفتم تا هشتم، برای ۶ تا ۹ ماه و در صورتی که مقاله داشته باشند، برای ۹ تا ۱۲ ماه از فرصت‌های مطالعاتی در هر کشوری در دنیا استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام رشته‌ها حتی ادبیات فارسی در صورتی که شرایط را داشته باشند، می‌توانند به فرصت مطالعاتی بروند.

پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به مقصد نمی‌رسد

با توجه به توافق صورت‌گرفته بین سازمان امور دانشجویان و اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ، سامانه برخط استعلام صلاحیت مؤسسات مجاز برای ارسال تبلیغات به زودی راه‌اندازی خواهد شد و به این ترتیب، پیامک‌های تبلیغاتی مؤسسات غیرمجاز به مقصد نخواهند رسید.

دسترسی دانشگاه‌ها به یک پلتفرم پژوهشی هوشمند فراهم شد

رئیس شورای تأمین منابع علمی از فراهم شدن دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت به یک پلتفرم پژوهشی خبر داد و گفت: با هماهنگی ایرانداک به عنوان شورای تأمین منابع علمی کشور، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پلتفرم پژوهشی ساینتو ای آی (SCiNiTO AI) فعال شده است.

۳ دانشگاه به صورت آزمایشی آیین‌نامه ارتقای خودشان را تدوین می‌کنند

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم از بازنگری ۴ آیین‌نامه در وزارت علوم خبر داد و گفت: ۳ دانشگاه به صورت آزمایشی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی را خودشان تدوین خواهند کرد.

استقبال خسروپناه از واگذاری برخی اختیارات به دانشگاه‌ها

خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، واگذاری اختیارات بازنگری برنامه‌های درسی به دانشگاه‌ها را نشانه‌ای از «بلوغ حکمرانی در نظام آموزش عالی» توصیف کرد و گفت: اعتماد به دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و بازنگری دروس، گامی مؤثر در مسیر تمرکززدایی و ارتقای کارآمدی نظام آموزشی است. این تجربه موفق می‌تواند در سایر بخش‌ها از جمله گسترش آموزش عالی و جذب هیئت‌علمی نیز دنبال شود.

حضور ۸۴ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام

رئیس مؤسسه ISC از انتشار رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام برای سال ۲۰۲۴ خبر داد. بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان است که به ترتیب ۱۳۸، ۸۴ و ۵۰ دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند.

رتبه دوم ایران در بین کشورهای اسلامی در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۶

ایران در بین کشورهای اسلامی از نظر تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۶ رتبه دوم را کسب کرد. از نظر تعداد دانشگاه، کشورهای ترکیه با ۱۰۹ دانشگاه، ایران با ۹۰، پاکستان با ۴۸ و الجزایر با ۴۷ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته اند.

تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه ممکن شد

عباس قنبری باغستان معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: بر اساس سازوکار و هماهنگی ایجاد شده بین دستگاه‌های مسئول، تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان پذیر شده است و از این پس همچنین «مدت اقامت» آنها در کشور نیز به طول دوره تحصیلشان اعطا خواهد شد.

وزیر علوم خطاب به دانشجویان: برای ایران، بمانید

وزیر علوم در مراسم استقبال از دانشجویان نوورود دانشگاه شریف، خطاب به دانشجویان گفت: شما با هزینه‌های این آب و خاک و هزینه‌های این مردم که به سختی و دشواری زندگی را می‌گذرانند، از آموزش رایگان استفاده می‌کنید. از شما می‌خواهم برای ایران، بمانید و هر کجا هستید برای ایران بمانید. ما بدهکار این فرهنگ، تاریخ، تمدن و مردم شریف و نجیب هستیم که به هزینه آن‌ها رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شویم.

پای رتبه‌های برتر کنکور انسانی نیز به دانشگاه شریف باز شد

از ۱۰۰ نفر برترهای کنکور انسانی ۲ نفر، رشته اقتصاد دانشگاه شریف را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند و این دو نفر را می‌توان اولین رتبه برترهای گروه انسانی دانست که وارد دانشگاه شریف شدند.